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API petrol stokları azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları, üst üste iki hafta yaşanan artışın ardından geçen hafta beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.

26.03.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
API petrol stokları azaldı

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 4,6 milyon varil artan petrol stokları, 21 Mart ile sona eren hafta 4,6 milyon varil aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,5 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 16 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,2 milyon varil artışla 396,1 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste dördüncü haftada da düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,7 milyon varil azalan stoklara, geçen hafta 3,3 milyon varil daha eklendi. Böylece son dört haftada düşüş 10,8 milyon varile ulaştı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 2,1 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 1,3 milyon varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %6 altına geldi.

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