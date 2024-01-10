API petrol stokları beklentilerin üzerinde düştü

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 5 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 7 milyon 418 bin varil düşüşün üzerine 5 milyon 215 bin varil daha ekledi. Böylece iki haftalık düşüş 12,6 milyon varile ulaştı. Analistlerin beklentisi düşüşün 1,2 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi.

Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 355,5 milyon varile ulaştı. Böylece ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana petrol stokları 8 milyon varile yaklaştı.

API benzin stokları bir önceki hafta yaşanan 6 milyon 913 bin varil artışın ardından 4 milyon 896 bin varil daha yükseldi.

Damıtılmış ürün stokları da benzin stokları gibi hızla arttı. Bir önceki hafta açıklanan 6 milyon 686 bin varil artışın üzerine 6 milyon 873 bin varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış sona erdi. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 765 bin varil artışın ardından 625 bin varil geriledi.