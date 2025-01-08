API petrol stokları düştü

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,44 milyon varil azalan petrol stokları, 3 Ocak ile sona eren hafta 4,02 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 250 bin varil gibi sınırlı bir düşüş olacağı yönündeydi. API'nın verilerine göre, 2024 yılında ham petrol stoklarında 12 milyon varilden fazla düşüş yaşandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 393,8 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 2,2 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 7,33 milyon varil daha yukarı geldi. Bu 2024 yılında görülen en yüksek haftalık artış oldu. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın az üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste ikinci haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 5,7 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 3,2 milyon varil daha yükseldi. Artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üç haftalık artışın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 305 bin varil ile sınırlı artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 3,12 milyon varil azaldı.