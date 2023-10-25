API petrol stokları düşüş gösterdi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 20 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 2 milyon 668 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 1,55 milyon varil artış tahmin ediyordu.

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Böylece bir önceki hafta açıklanan 4 milyon 383 bin varil düşüşle birlikte iki haftalık toplam düşüş 7 milyon 51 bin varile ulaştı.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının üst üste üçüncü haftasında da son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varilde kaldığını açıkladı.

API benzin stoklarının 4 milyon 169 bin varil azaldığını bildirdi. Bu düşüşe rağmen benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın çok az üzerinde kalmayı başardı.

Damıtılmış ürün stokları 2 milyon 313 bin varil azaldı ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise üst üste ikinci haftalık düşüşün ardından, sınırlı da olsa artış yaşandı. Cushing petrol stokları 513 bin varil arttı ve tahmini olarak 21,5 milyon varile ulaştı.