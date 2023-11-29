API petrol stokları düşüş gösterdi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 24 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 9 milyon 47 bin varil artışın ardından 817 bin varil düştü. Enerji piyasası işlemcileri 2 milyon varil düşüş tahmin ediyordu.

Haberin Devamı

API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 20 milyon varilden biraz fazla net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 300 bin varil artarak 7 hafta süren sabit duruşu sonlandırdığını gösterdi. Stoklar hala son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varil seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar yaklaşık 4 milyon varile ulaştı.

API benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 1,79 milyon varilin üzerine, 898 bin varil daha azaldığını bildirdi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta yaşanan 3,51 milyon varil düşüşün artından 2 milyon 806 bin varil artış gösterdi.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 640 bin varilin artışın ardından 465 bin varil geriledi.