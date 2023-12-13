API petrol stokları düşüş gösterdi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 8 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 594 bin varil artışın ardından 2 milyon 349 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 1,5 milyon varil düşüş tahmin ediyordu.

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API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 18 milyon varil net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının yatay seyrettiğini gösterdi. Stoklar hala son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,9 milyon varil seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar 5 milyon varilin biraz üzerinde gerçekleşti.

API benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 2,83 milyon varil artışın üzerine 5,76 milyon varil daha eklendi. Bu artışla geçen hafta itibarıyla benzin stokları, yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yalnızca yüzde 1 altında kaldı.

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Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 1,9 milyon varil artışın ardından, 276 bin varil daha yükseldi. Damıtılmış ürün stokları 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 4,28 milyon varil artışın ardından 1,45 milyon varil daha yükseldi.