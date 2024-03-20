API petrol stokları geriledi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 15 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 5 milyon 521 bin varil düşüşün ardından 1 milyon 519 bin varil daha geriledi. Piyasalarda beklenti 77 bin varil artış olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 362,3 milyon varile çıktı.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da geriledi. Stoklar önceki 3 hafta yaşanan toplam 9,8 milyon varil düşüşün ardından 1 milyon 574 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş sekiz haftanın ardından sona erdi. Geçen hafta stoklar 512 bin varil de olsa artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 998 bin varil düşüşün ardından 325 bin varil artış gösterdi.