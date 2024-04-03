API petrol stokları geriledi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 29 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 9 milyon 337 bin varil artışın ardından 2 milyon 286 bin varil aşağı geldi. Analistler düşüşün 2 milyon varil seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 363,6 milyon varile çıktı.

API benzin stokları üst üste altıncı haftasında da geriledi. Stoklar önceki 5 hafta yaşanan toplam 15,8 milyon varil düşüşün ardından 1 milyon 461 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında üst üste ikinci haftalık artışını sonlandırdı ve düşüş gösterdi. Önceki hafta 513 bin varil artan stoklar, geçen hafta 2 milyon 548 bin varil geriledi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 6 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında da düşüş yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 2 milyon 392 bin varil artışın ardından 751 bin varil aşağı geldi.