API petrol stokları geriledi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 28 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 914 bin varil artışın ardından 9,16 milyon varil aşağı geldi. Analistler stoklarda 150 bin varil düşüş öngörüyordu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,4 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 372,6 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

API benzin stoklarında üst üste ikinci haftada da artış yaşandı. Bir önceki hafta 3,84 milyon varil artan stoklar, 2,47 milyon varil daha yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalama ile aynı seviyede seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş sınırlı da olsa devam etti. Önceki hafta 1,18 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 740 bin varil geriledi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %9 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa artış görüldü. Cushing petrol stokları 404 bin varil arttı.