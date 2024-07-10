API petrol stokları geriledi

API, bir önceki hafta için ham petrol stoklarında sürpriz bir şekilde 9,163 milyon varillik bir düşüş bildirmişti.

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Benzin stokları geçen haftaki 2,468 milyon varillik artışın ardından bu hafta 3 milyon varil azaldı. Stoklardaki en büyük düşüş, geçen haftaki 740.009 varillik azalmaya kıyasla 2,3 milyon varillik artış gösteren distile ürünlerde yaşandı. API verilerine göre, Cushing stokları bir önceki hafta 404.000 varil arttıktan sonra bu hafta 1,2 milyon varil azaldı.

Salı günü Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2024 talep tahminini günlük 1,08 milyon varilden 1,11 milyon varile yükseltirken, 2025 tahminini de 1,53 milyon varilden 1,77 milyon varile çıkardı ve küresel petrol piyasasının gelecek yıl arz açığına doğru ilerlediğini belirtti.

Enerji Bakanlığı, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 5 Temmuz itibarıyla 500.000 varil arttığını bildirdi. Stoklar bir önceki hafta 372,6 milyon varilden 373,1 milyon varile yükseldi. Bu Aralık 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye olmakla birlikte, Haziran 2020'deki 656 milyon varillik stokun hala gerisinde.