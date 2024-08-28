API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 347 bin varil artan petrol stokları, 23 Ağustos ile sona eren hafta 3,4 milyon varil aşağı geldi. Piyasa beklentisi 3 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil artışla 377,9 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 1,04 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,86 milyon varil daha aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste iki haftadır düşüş yaşanıyor. Önceki hafta 2,25 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,4 milyon varil daha düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %10 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 648 bin varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 486 bin varil daha azaldı.