API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 3,13 milyon varil artan petrol stokları, 8 Kasım ile sona eren hafta 777 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 1 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

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Bu düşüşün ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 4,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil artışla 387,8 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste beş haftalık düşüşünü sonlandırdı ve sınırlı da olsa artış gösterdi. Bir önceki hafta 928 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 312 bin varil yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %2 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında yedi hafta süren düşüş tamamlandı ve geçen hafta artış yaşandı. Önceki hafta 852 bin varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,14 milyon varil yükseldi. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında iki haftalık artışın ardından yeniden aşağı yöne dönüldü. Bir önceki hafta 1,72 milyon varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,86 milyon varil geriledi.