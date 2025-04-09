API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 6,0 milyon varil artan petrol stokları, 4 Nisan ile sona eren hafta 1,1 milyon varil aşağı geldi.

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Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 22 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 0,3 milyon varil artışla 396,7 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste beş haftalık düşüşünü sonlandırdı ve sınırlı da olsa artış gösterdi. Önceki 5 hafta 12,4 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 207 bin varil arttı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dördüncü haftasında da aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 11 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 1,84 milyon varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %6 altına geldi.