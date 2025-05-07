API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 3,76 milyon varil artan petrol stokları, 2 Mayıs ile sona eren hafta 4,49 milyon varil aşağı geldi. Analistler stoklarda 2,5 milyon varil seviyesinde bir düşüş bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 18 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 600 bin varil artışla 398,1 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 3,14 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,97 milyon varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %4 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste yedi hafta süren düşüşünü sonlandırdı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 2,52 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,24 milyon varil artış görüldü.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 674 bin varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 854 bin varil azaldı.