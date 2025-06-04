API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,24 milyon varil azalan petrol stokları, 30 Mayıs ile sona eren hafta 3,3 milyon varil daha azaldı. Analistler stoklarda 900 bin varil seviyesinde bir düşüş bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 18 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artışla 401,8 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste yedi hafta süren düşüşünü hızlı bir yükselişle sonlandırdı. Yedi haftada 15,4 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 4,7 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,3 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 760 bin varil artış daha yaşandı. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %17 altına geldi.