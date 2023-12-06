API petrol stokları hafif artış gösterdi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 1 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 817 bin varil düşüşün ardından 594 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 2,3 milyon varil düşüş tahmin ediyordu.

Haberin Devamı

API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varil net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 300 bin varil arttığını gösterdi.

Stoklar hala son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,9 milyon varil seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar yaklaşık 5 milyon varile geldi.

API benzin stokları bir önceki hafta yaşanan 898 bin varil düşüşün ardından 2,83 milyon varil arttı.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 2,81 milyon varil artışa 1,9 milyon varil daha ekledi.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise yüksek seviyede bir artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 465 bin varil düşüşün ardından 4,28 milyon varil yükseldi.