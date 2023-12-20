API petrol stokları hafif arttı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 15 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 2 milyon 349 bin varil düşüşün ardından 939 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri stoklarda 2,33 milyon varil düşüş tahmin ediyordu.

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API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 18 milyon varilin üzerinde net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 600 bin varil arttığını gösterdi.

Stoklar böylece 352,5 milyon varile ulaştı ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana yaklaşık 6 milyon varil arttı.

API benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 5,76 milyon varil artışın üzerine 669 bin varil daha eklendi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 276 bin varil artışın ardından, 2,74 milyon varil daha yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1,45 milyon varil artışın ardından 1,85 milyon varil daha yükseldi.