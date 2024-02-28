API petrol stokları yükseldi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 23 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 7 milyon 168 bin varil artışın ardından 8 milyon 428 bin varil daha yukarı geldi.

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Böylece son dört haftada toplam artış 24,8 milyon varil seviyesine ulaştı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,8 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 360,3 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

API benzin stokları geçen hafta 3 milyon 272 bin varil aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altına geriledi.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş altıncı haftaya taşındı. Önceki beş haftada yaşanan 13 milyon varil düşüşe, geçen hafta 523 bin varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 10 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış dördüncü haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 668 bin varil artışın ardından 1 milyon 825 bin varil daha artış kaydetti.