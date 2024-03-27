API petrol stokları yükseldi

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 22 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 1 milyon 519 bin varil düşüşün ardından 9 milyon 337 bin varil yukarı geldi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 363 milyon varile çıktı.

API, benzin stokları üst üste beşinci haftasında da geriledi. Stoklar önceki 4 hafta yaşanan toplam 11,4 milyon varil düşüşün ardından 4 milyon 437 bin varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında üst üste ikinci haftasında da sınırlı bir artış görüldü. Önceki hafta 512 bin varil artan stoklar, geçen hafta 513 bin varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 5 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 325 bin varil artışın ardından 2 milyon 392 bin varil daha yukarı geldi.