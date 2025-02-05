API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,89 milyon varil artan petrol stokları, 31 Ocak ile sona eren hafta 5,03 milyon varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 3,17 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil artışla 395,1 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste altıncı haftasında da arttı. Önceki beş hafta toplam 20 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 5,43 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın hafif altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da üst üste ikinci haftasında da düşüşünü gösterdi. Stoklar önceki hafta yaşanan 3,75 milyon varilin ardından, geçen hafta 6,98 milyon varil daha azaldı. Bu 2021 yılı Mart ayından bu yana görülen en yüksek haftalık düşüş oldu. Bu gerilemeyle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %9 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları bir hafta aranın ardından sınırlı da olsa yeniden arttı. Bir önceki hafta 144 bin varil azalan Cushing petrol stokları, geçen hafta 110 bin varil arttı.