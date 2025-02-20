API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 9,04 milyon varil artan petrol stokları, 14 Şubat ile sona eren hafta 3,34 milyon varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,2 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Petrol stokları böylece son 5 haftada toplam 21,27 milyon varil artış göstermiş oldu.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 395,5 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları bir hafta aranın ardından yeniden artışa geçti. Önceki hafta 2,5 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 2,83 milyon varil yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üç haftalık düşüşünü sonlandırdı ve artışa geçti. Stoklar önceki hafta yaşanan 590 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,69 milyon varil artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %11 altına geldi.