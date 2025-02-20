Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAPI petrol stokları yükseldi
HaberlerUzmanparaAPI petrol stokları yükseldi

API petrol stokları yükseldi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi.

20.02.2025 - 09:07 | | Foreks Haber
API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 9,04 milyon varil artan petrol stokları, 14 Şubat ile sona eren hafta 3,34 milyon varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,2 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Petrol stokları böylece son 5 haftada toplam 21,27 milyon varil artış göstermiş oldu.

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 395,5 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları bir hafta aranın ardından yeniden artışa geçti. Önceki hafta 2,5 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 2,83 milyon varil yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üç haftalık düşüşünü sonlandırdı ve artışa geçti. Stoklar önceki hafta yaşanan 590 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,69 milyon varil artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %11 altına geldi.

'Piyasa'da Musa Eroğlu sürprizi! 'Anadolu'daki bin kadından birisi Münevver'

'Piyasa'da Musa Eroğlu sürprizi! 'Anadolu'daki bin kadından birisi Münevver'

Son dakika: Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Son dakika: Ramazan pidesi fiyatı belli oldu