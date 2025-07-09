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API petrol stokları yükseldi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları piyasalardaki düşüş beklentisinin aksine son 5 ayın en yüksek haftalık artışını kaydetti.

09.07.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 680 bin varil artış gösteren petrol stokları, 4 Temmuz ile sona eren hafta 7,1 milyon varil daha yukarı geldi. Analistler stoklarda 2,8 milyon varil seviyesinde bir düşüş tahmin ediyordu.

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Böylece stoklar 7 Şubat haftasında görülen 9,0 milyon varil artışın ardından, en yüksek haftalık artışını yaşadı.

Bu artışla birlikte bu yıl petrol stokları şu ana kadar 11 milyon varil daha fazla bir seviyeye geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 200 bin varil artışla 403,0 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste iki hafta süren artışını sonlandırdı. Geçen hafta 1,92 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 2,2 milyon varil geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftada da azaldı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 3,44 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 800 bin varil daha düşüş yaşandı. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %21 gibi yüksek bir oranda altına geldi.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları 4 hafta süren düşüşünü sonlandırdı ve bir önceki hafta yaşanan 1,42 milyon varil gerilemenin ardından, geçen hafta 100 bin varil ile sınırlı bir artış gösterdi.

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