API petrol stoklarında 5 haftalık artış sonlandı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 8 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki 5 haftada görülen 25,2 milyon varil artışın ardından 5 milyon 521 bin varil düşüş gösterdi. Piyasalarda beklenti 400 bin varil artış olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 361,6 milyon varile çıktı.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da geriledi. Önceki iki hafta sırasıyla 3 milyon 272 bin varil ve 2 milyon 774 bin varil düşüşlerin ardından 3,75 milyon varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş sekizinci haftaya taşındı. Önceki yedi haftada yaşanan 15,3 milyon varil düşüşe geçen hafta 1 milyon 162 bin varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 10 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında beş hafta devam eden artış sonlandı. Cushing petrol stoklarında bir önceki hafta kaydedilen 518 bin varil artışın ardından 998 bin varil düşüş yaşandı.