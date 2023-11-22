API petrol stoklarında artış beklentileri aştı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 17 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 9 milyon 47 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 1,5 milyon varil artış tahmin ediyordu.

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API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varillik net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının üst üste dördüncü haftasında da son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varilde kaldığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar 4 milyon varilin altında gerçekleşti.

API benzin stoklarının 1,78 milyon varil azaldığını bildirdi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta yaşanan 1 milyon 22 bin varil düşüşün üzerine 3 milyon 511 bin varil daha azaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 136 bin varilin üzerine, 640 bin varil daha artış gösterdi.