API petrol stoklarında artış sürdü

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 22 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 939 bin varil artışın ardından 1 milyon 837 bin varil daha arttı.

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API verileri ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varilin üzerinde net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 800 bin varil arttığını gösterdi.

Stoklar böylece 353,3 milyon varile ulaştı. Böylece ABD Başaknı Joe Biden yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana 6 milyon varilin üzerinde yükseldi.

API benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 669 bin varil artışın ardından 482 bin varil geriledi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta açıklanan 2 milyon 738 bin varil artışa 272 bin varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış devam etti. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 853 bin varil artışın ardından 1 milyon 568 bin varil daha yukarı geldi.