API petrol stoklarında artış sürdü

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,29 milyon varil artan petrol stokları, 16 Mayıs ile sona eren hafta 2,5 milyon varil daha yükseldi. Analistler stoklarda 1,85 milyon varil seviyesinde bir artış bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 25 milyon varil arttığı hesaplandı.

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 900 bin varil artışla 400,5 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste altıncı haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 1,37 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 3,24 milyon varil daha geriledi. Böylece altı haftada toplam 14,9 milyon varil düşüş yaşandı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste ikinci haftasında da geriledi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 3,68 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 1,4 milyon varil daha gerileme yaşandı. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %16 altına geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üçüncü hafta da geriledi. Bir önceki hafta 850 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 443 bin varil daha azaldı.