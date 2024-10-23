API petrol stoklarında artış yaşandı

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,58 milyon varil azalan petrol stokları, 18 Ekim ile sona eren hafta 1,64 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi stoklarda 700 bin varil artış olacağı yönündeydi. Bu artışa rağmen ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin 6,0 milyon varil altında seyrediyor.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil artışla 384,6 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 37 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği zamandan bu yana 250 milyon varil aşağıda bulunuyor. Bu seviyelerde bir artışla birlikte stokların 2020 yılı Ocak seviyesine dönmesinin 5 yılı bulabileceği belirtiliyor.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 5,93 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 2,02 milyon varil daha azaldı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %4 altında bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stoklarında düşüş beşinci haftada da devam etti. Önceki hafta 2,67 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,48 milyon varil daha düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %10 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üç haftalık artış sona erdi ve sınırlı da olsa düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 410 bin varil yükselen Cushing petrol stokları, geçen hafta 216 bin varil azaldı.