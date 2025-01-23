API petrol stoklarında düşüş sona erdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki 5 hafta yaklaşık 16 milyon varil azalan petrol stokları, 17 Ocak ile sona eren hafta 1,0 milyon varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,6 milyon varil daha düşüş olacağı yönündeydi. API'nın verilerine göre, 2024 yılında ham petrol stoklarında 12 milyon varilden fazla düşüş yaşandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,3 milyon varil artışla 394,6 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da arttı. Bir önceki hafta 5,4 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 3,2 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın çok az altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste dördüncü haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 4,9 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 1,9 milyon varil daha yükseldi. Artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %4 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Bir önceki hafta 573 bin varil yükselen Cushing petrol stokları, geçen hafta 500 bin varil daha yukarı geldi.