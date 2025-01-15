API petrol stoklarında düşüş sürdü

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,02 milyon varil azalan petrol stokları, 10 Ocak ile sona eren hafta 2,6 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 3,5 milyon varil gibi sınırlı bir düşüş olacağı yönündeydi. Böylece son beş haftada düşüş 15 milyon 964 bin varile ulaştı.

Haberin Devamı

API'nın verilerine göre, 2024 yılında ham petrol stoklarında 12 milyon varilden fazla düşüş yaşandı. 2025'in ilk günlerinde ise ham petrol stokları 6,6 milyon varilden fazla azaldı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,5 milyon varil artışla 394,3 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste üçüncü haftasında da arttı. Bir önceki hafta 7,33 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 5,39 milyon varil daha yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste üçüncü haftada yukarı hareket yaşandı. Önceki hafta 3,2 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4,88 milyon varil daha yükseldi. Artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %4 altında kaldı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları bir haftalık düşüşün ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bir önceki hafta 3,1 milyon varil azalan Cushing petrol stokları, geçen hafta 573 bin varil arttı.