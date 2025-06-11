API petrol stoklarında düşüş sürdü

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 3,3 milyon varil azalan petrol stokları, 6 Haziran ile sona eren hafta 370 bin varil daha düştü. Analistler stoklarda 700 bin varil seviyesinde bir artış tahmin ediyordu.

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Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 18 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 300 bin varil artışla 402,1 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste ikinci haftasında da yukarı geldi. Geçen hafta 4,7 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 2,97 milyon varil daha artış gösterdi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftasında da yükseldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 760 bin varil artışın ardından, geçen hafta 3,71 milyon varil artış daha yaşandı. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %16 altına geldi.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları 728 bin varil geriledi.