API petrol stoklarında sınırlı artış yaşandı

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki 4,5 milyon varil gerileyen petrol stokları, 2 Ağustos ile sona eren hafta 108 bin varil yukarı geldi. Piyasa beklentisi 850 bin varil artış olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 375,8 milyon varile ulaştı.

API benzin stokları iki haftalık gerilemenin ardından yeniden artışa geçti. Bir önceki hafta 1,9 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 3,31 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da iki haftalık düşüş sonlandı ve yeniden artışa dönüldü. Önceki hafta 322 bin varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,22 milyon varil artış gösterdi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında dört haftalık düşüş sonlandı ve yaklaşık üç ayın en yüksek artışı yaşandı. Bir önceki hafta 929 bin varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,07 milyon varil arttı.