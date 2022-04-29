Apple beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Çip tedarikindeki sıkıntıları başarılı şekilde yöneten Apple, tüketicilerin yeni iPhone modellerine güçlü ilgilerinin etkisiyle Amerika kıtasında satışlarını yüzde 19 yükseltti. Avrupa ve Çin'de ise satışlar tek haneli oranlarda arttı.

Apple ikinci çeyrekte toplam cirosunu yüzde 8,6 artırarak 97,3 milyar dolara yükseltti. Böylelikle Apple, 93,89 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

İkinci çeyrekte net kar 25 milyar dolar, hisse başına ise 1,52 dolar oldu. Analistler ise 23,2 milyar dolar, hisse başına 1,43 dolar kar bekliyordu.

İkinci çeyrekte sadece telefon satışlarından ciro yüzde 5,5 artarak 50,6 milyar dolar oldu. Beklenti 47,88 milyar dolar ciro elde edileceği yönündeydi.

Apple ikinci çeyrekte hizmetler bölümünde satışlarını yüzde 17 artışla 19,8 milyar dolara yükseltti.

Mac bilgisayar satışları da yüzde 14,7 artışla 9,05 milyar dolar olan beklentileri aşarak 10,4 milyar dolar oldu.

Apple ikinci çeyrek için yüzde 5 artışla hisse başına 0,23 dolar temettü dağıtacak ve 90 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacak.