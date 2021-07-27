Geri Dön
UzmanparaApple'dan rekor kar bekleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Apple'dan rekor kar bekleniyor

Apple'dan rekor kar bekleniyor

iPhone ve diğer cihazlara olan güçlü talebin etkisi ile Apple Inc'in mali yılının üçüncü çeyreğinde rekor kar açıklaması bekleniyor.

27.07.2021 - 12:52 |
Apple'dan rekor kar bekleniyor

Analistler, Apple Inc'in haziranda sona eren 3 aylık dönemde 17 milyar dolara yakın kar elde ettiğini öngörüyorlar. Bu, şirketin 45 yıllık tarihinde 3'ncü çeyrekte elde ettiği en yüksek kar olacak.

Üçüncü çeyrekte Apple Inc'in cirosunun yüzde 23 artarak 73 milyar dolar olması bekleniyor. iPhone satışlarının yüzde 29 artarak 34 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.

GÜNCEL HABERLER

3 terörist daha vuruldu! Terör örgütüne peş peşe darbeler

3 terörist daha vuruldu! Terör örgütüne peş peşe darbeler

Nijerya gelecek ay 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak

Nijerya gelecek ay 29 milyon doz Johnson and Johnson aşısı alacak

Mülteci kampında meydana gelen heyelanda 5 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Mülteci kampında meydana gelen heyelanda 5 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra acı haber!

Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra acı haber!

Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 terörist daha vuruldu! Terör örgütüne peş peşe darbeler

3 terörist daha vuruldu! Terör örgütüne peş peşe darbeler

Sıradaki Haber
Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Sıradaki Haber
Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Sıradaki Haber
Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra acı haber!

Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra acı haber!

Sıradaki Haber