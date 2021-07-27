Apple'dan rekor kar bekleniyor

Analistler, Apple Inc'in haziranda sona eren 3 aylık dönemde 17 milyar dolara yakın kar elde ettiğini öngörüyorlar. Bu, şirketin 45 yıllık tarihinde 3'ncü çeyrekte elde ettiği en yüksek kar olacak.

Üçüncü çeyrekte Apple Inc'in cirosunun yüzde 23 artarak 73 milyar dolar olması bekleniyor. iPhone satışlarının yüzde 29 artarak 34 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.