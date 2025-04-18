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Apple'ın Çin'de akıllı telefon sevkiyatı düştü

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları ilk çeyrekte %9 geriledi.

18.04.2025 - 10:06 |
Apple'ın Çin'de akıllı telefon sevkiyatı düştü

Araştırma firması IDC'nin verilerine göre, Apple'ın Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %9 düştü ve düşüş yaşayan tek büyük üretici oldu.

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Çin'in akıllı telefon pazarında beşinci sırada yer alan Apple'ın sevkiyatları 9,8 milyon telefona gerileyerek bir önceki çeyrekte %17,4 olan pazar payını %13,7'ye düşürdü. Bu Apple'ın üst üste yedinci çeyrek düşüşü oldu.

Buna karşın, pazar lideri Xiaomi'nin sevkiyatları %40 artarak 13,3 milyona ulaşırken, sektör genelinde sevkiyatlar %3,3 arttı.

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