Apple'ın Çin'de satışları düştü

Araştırma firması Counterpoint'e göre, ABD'li şirketin Huawei gibi yerli rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Apple'ın Çin'deki iPhone satışları bu yılın ilk altı haftasında yıllık bazda %24 düştü.

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Rapora göre, ABD'li teknoloji devinin Çin'deki premium akıllı telefonlar alanındaki baş rakibi Huawei'nin birim satışları aynı dönemde %64 oranında artış gösterdi.