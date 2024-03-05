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Uzmanpara Apple'ın Çin'de satışları düştü
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Apple'ın Çin'de satışları düştü

Apple'ın Çin'deki iPhone satışları bu yılın ilk altı haftasında yıllık bazda %24 düştü.

05.03.2024 - 11:13 | | Foreks Haber
Apple'ın Çin'de satışları düştü

Araştırma firması Counterpoint'e göre, ABD'li şirketin Huawei gibi yerli rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Apple'ın Çin'deki iPhone satışları bu yılın ilk altı haftasında yıllık bazda %24 düştü.

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Rapora göre, ABD'li teknoloji devinin Çin'deki premium akıllı telefonlar alanındaki baş rakibi Huawei'nin birim satışları aynı dönemde %64 oranında artış gösterdi.

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