Apple'ın Çin'de satışları düştü
Apple'ın Çin'deki iPhone satışları bu yılın ilk altı haftasında yıllık bazda %24 düştü.
05.03.2024 - 11:13 | | Foreks Haber
Araştırma firması Counterpoint'e göre, ABD'li şirketin Huawei gibi yerli rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Apple'ın Çin'deki iPhone satışları bu yılın ilk altı haftasında yıllık bazda %24 düştü.
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Rapora göre, ABD'li teknoloji devinin Çin'deki premium akıllı telefonlar alanındaki baş rakibi Huawei'nin birim satışları aynı dönemde %64 oranında artış gösterdi.