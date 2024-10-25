Apple'ın Çin'de satışları düştü

IDC'nin açıkladığı verilere göre, Apple bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüş yaşasa da %15,6'lık pazar payıyla ikinci sıraya yerleşirken, Huawei, 4,2 puanlık artışla pazar payını %15,3'e çıkardı üçüncü sıraya yerleşti.

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Vivo, %18,6'lık pazar payı ile Çin'de en çok satış yapan firma oldu. Çin'de üçüncü çeyrek akıllı telefon satışları %3,2 artarak 68,78 milyon adede ulaştı.