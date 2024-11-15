'Aralık toplantısında faiz indirimi masada'

Collins, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılmasının “kesinlikle masada olduğunu ancak bunun kesin bir anlaşma olmadığını” söyledi. “Şimdi ve Aralık arasında göreceğimiz daha fazla veri var ve neyin mantıklı olduğunu tartmaya devam etmemiz gerekecek” dedi. Fed'in bir sonraki toplantısı 17-18 Aralık'ta.

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Collins, ekonomideki yeni güç kaynakları nedeniyle enflasyonun yükseldiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyerek Powell'ın ifade ettiği görüşle aynı çizgiye geldi.

“Anladığım kadarıyla yeni fiyat baskılarına dair bir kanıt görmüyorum” diye konuşan Collins, "Son aylarda artan enflasyon bunun yerine geçmiş şokların uzun vadeli dinamiklerinin etkilerini yansıtıyor” dedi.