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Arjantin'de enflasyon artışı sürüyor

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ülkesi Arjantin'de enflasyon artışını sürdürüyor.

14.11.2023 - 09:29 | | Foreks Haber
Arjantin'de enflasyon artışı sürüyor

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 10 olacağı yönündeydi.

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Rakamlar eylül ayında görülen yüzde 12,7 artışa göre bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 138,3'ten yüzde 142,7'ye çıktı, ancak piyasa tahmini olan yüzde 146,4'ün altında kaldı.

Arjantin Merkez Bankası tarafından son ankette yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 185 seviyesinde oluştu.

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