Arjantin'de enflasyon geriledi

Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden Arjantin'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve üst üste beşinci ayda da yavaşladı. Analistler bir önceki ay %8,8 artan tüketici fiyatlarında %4,9 artış bekliyordu.

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Böylece aylık bazda enflasyonda 2022 yılı Ocak ayından bu yana en düşük artış hızı kaydedildi. İletişim maliyetleri ve eğitim Mayıs ayında kategorilere göre aylık fiyat artışlarına öncülük etti.

Enflasyon yıllık bazda da uzun süre sonra ilk kez yavaşladı. Bir önceki ay %289,4 olan yıllık enflasyon artışı %276,4'e geriledi. Analistlerin beklentisi %279,4 artış olacağı yönündeydi.