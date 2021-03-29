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Arjantin'den IMF'e çağrı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, IMF'i ülkenin kredi borçlarının geri ödeme süresini 10 yıldan fazla uzatmaya çağırdı.

29.03.2021 - 06:54 | | Foreks
Arjantin'den IMF'e çağrı

C5N'e konuşan Fernandez, IMF'in koronavirüs salgınının Arjantin'de yol açtığı ekonomik yıkımı kabul etmesi ve ülkenin 45 milyar dolarlık kredisinin şartlarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Borç geri ödeme süresini uzatan ve Arjantin toplumuna acı çektirmeyen bir ödeme mekanizmasının oluşturulmasını istediklerini belirten Fernandez,
"Bize ne kadar çok yıl verirlerse, bizim için o kadar dostça davranmış olurlar" dedi.

Fernandez, geçen hafta Arjantin'in mevcut koşullarla IMF'e borcunu geri ödeyemeyeceğini söyleyen Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de
Kirchner ile aynı görüşte olduğunu da vurguladı.

"Önümüzdeki yıl IMF'ye 18 milyar doları nasıl ödeyeceğiz? Birisinin cevabı varsa, benim dikkatimi çeker" diye konuşan Fernandez, "Sorun ödeme yapmak değil, konu sahip olduğumuz ekonomik planı sürdürmemize izin veren bir anlaşma elde etmek" dedi.

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