Arsa Kredisi veren bankalar | Ziraat - Halkbank - Vakıfbank ve diğer bankalardan arsa kredisi nasıl alınır? İşte en uygun faiz oranları ve hesaplama yöntemleri

Yatırım amaçlı veya iş planlaması olarak arsa almak isteyen vatandaşlar krediye ihtiyaç duyuyor. Bankaların arsa kredisi fırsatları alıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere diğer bankalar da arsa kredisi veriyor. İşte en uygun arsa kredisi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri...

ARSA KREDİSİ NASIL ALINIR? EN UYGUN FAİZ ORANLARI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

ZİRAAT BANKASI ARSA KREDİSİ

Özellikleri



36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Satın alacağınız arsanın ekspertiz değerinin en fazla %50'si kadar kredi kullanabilirsiniz

Alınacak olan arsa belediye sınırları içerisinde ve imarlı olmalıdır.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Arsa kredisine başvuru yapmak istiyorsanız şubelere giderek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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VAKIFBANK ARSA KREDİSİ

Kendinize ya da 3. bir şahsa ait arsayı ipotek göstererek daha büyük miktarlardaki nakit ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız, "Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi" tam size göre!

Kredinin Özellikleri



Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli müşteriler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.

Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.

Kredinin limiti ipotek alınacak gayrimenkulün ekspertiz değerinin %75’i ile sınırlıdır.

Teminat alınacak arsa;

Belediye hudutları içerisinde olacaktır.

Hisseli ve üzerinde takyidat (sınırlama) olmayacaktır.

Satış kabiliyeti bulunan nitelikte olacaktır.

Kredi borçlusuna ve/veya eş, çocuk, akraba da dahil olmak üzere bir başka şahsa ait olabilecektir.

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir;

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi (emeklilerden, emekli kimlik belgesi de istenecektir.)



Adres teyit eden belge (İkametgah belgesi veya borçlu adına kayıtlı en son tarihli telefon, elektrik, gaz, su vb. faturalardan birinin fotokopisi. )*

Serbest meslek sahipleri ile rantiyelerden (kira/mevduat vs. geliri edenler) gelir tevsik edici belge,

Arsanın ekspertiz raporu,

Arsa tapusu gereklidir.

*Maaşını bankamızdan alan müşterilerden, bu belge istenmeyebilir.

ŞEKERBANK ARSA KREDİSİ



Gerçek kişilerin, ticari nitelikte olmayan “arsa” alımlarının finansmanına yönelik olarak kullandırılır.

TL olarak kullandırılır.

Maksimum vade 120 aydır.

Teminat olarak kredilendirilen arsa imarlı ise ipotek alınabilir, satın alınan arsanın imarlı olmaması halinde teminata başka bir gayrimenkulün (imarlı arsa, konut, işyeri) ipoteği alınabilir.

Teminata alınan gayrimenkulün ekspertiz değerinin, % 50’sine kadar kredi kullandırılır.

Başvuru için gereken belgeler



Başvuru formu

Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

Kredi talebinde bulunan müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş fatura

Başvuru sahibine ait gelir belgesi

Bordro veya işyeri antetli kağıdına alınmış ve maaş üzerinde haciz olmadığını belirten gelir yazısı ve firma imza sirküleri

Varsa ek gelirleri ve mal varlığını gösterir belgeler (tapu, araç ruhsat fotokopisi, başka banka kredi kartı ekstresi, kira kontratı ve gayrimenkullere ait tapu fotokopisi v.b)

Satın almak istediğiniz gayrimenkulün tapu fotokopisi

Yapılacak inceleme sonrası bankanın ilave belge, teminat ve kefil talep etme hakkı saklıdır.

TEB ARSA KREDİSİ

Arsa alımı için sahip olduğunuz evi teminat göstererek, evin ekspertiz değerinin %60’ına kadar Arsa Kredisi kullanabilirsiniz.

Kullanmış olduğunuz kredinizin faizi, piyasadaki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez ve kredi vadesi boyunca sabit kalır. Arsa Krediniz'i 36 aya varan uzun vade avantajları ile kullanabilir ve taksitlerinizi rahat rahat ödeyebilirsiniz.

ALBARAKA ARSA KREDİSİ

Albaraka Türk şubelerinin yer aldığı belediye sınırları içinde satın alacağınız imarlı arsalar için finansman desteği alabilirsiniz.

Ekspertiz değerinin %100'üne kadar TL olarak kullanabileceğiniz finansmanı 60 aya kadar vadelendirebilirsiniz.