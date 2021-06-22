Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaASELSAN 42,6 milyon euroluk anlaşma imzaladı
HaberlerUzmanpara Haberleri ASELSAN 42,6 milyon euroluk anlaşma imzaladı

ASELSAN 42,6 milyon euroluk anlaşma imzaladı

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı.

22.06.2021 - 10:19 | | AA
ASELSAN 42,6 milyon euroluk anlaşma imzaladı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar karara bağlandı

    Bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar karara bağlandı

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada 2 bin işçi üretiyor

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada 2 bin işçi üretiyor

    Marmara Denizi'nde 5 farklı noktaya cihazlar bırakıldı!

    Marmara Denizi'nde 5 farklı noktaya cihazlar bırakıldı!

    Koçaryan seçim itirazını yüksek mahkemeye götürüyor

    Koçaryan seçim itirazını yüksek mahkemeye götürüyor

    Annesini ve ağabeyini öldürmüştü! 'Beni dışlıyor, hor görüyorlardı'

    Annesini ve ağabeyini öldürmüştü! 'Beni dışlıyor, hor görüyorlardı'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmara Denizi'nde 5 farklı noktaya cihazlar bırakıldı!

    Marmara Denizi'nde 5 farklı noktaya cihazlar bırakıldı!

    Sıradaki Haber
    Ödeme imkanı... Yüz binler yararlanacak

    Ödeme imkanı... Yüz binler yararlanacak

    Sıradaki Haber
    İşte 7 soruda delta varyantı

    İşte 7 soruda delta varyantı

    Sıradaki Haber
    Annesini ve ağabeyini öldürmüştü! 'Beni dışlıyor, hor görüyorlardı'

    Annesini ve ağabeyini öldürmüştü! 'Beni dışlıyor, hor görüyorlardı'

    Sıradaki Haber