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Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişiklik

Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

01.07.2022 - 09:20 | | İHA
Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Buna göre yönetmeliğin 11'inci maddesinde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değişiklik yapıldı.

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