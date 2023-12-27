Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsgari ücrette gözler Beştepe'de
HaberlerUzmanparaAsgari ücrette gözler Beştepe'de

Asgari ücrette gözler Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

27.12.2023 - 12:11 | | İHA
Asgari ücrette gözler Beştepe'de

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

'Senden Önce'nin başrol oyuncuları belli oldu

'Senden Önce'nin başrol oyuncuları belli oldu

Komandolar teröristleri bu kez iki bölgede vurdu! MSB'den açıklama

Komandolar teröristleri bu kez iki bölgede vurdu! MSB'den açıklama