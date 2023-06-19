Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri yer aldı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya TÜRK-İŞ heyetine TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Gerçekleşen ikinci toplantı çerçevesinde Çalışma Bakanlığı asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktardı. Öte yandan Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları pazarlık görüşmeleri çerçevesinde toplantıya sundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu günlerdir çalışmalarını sürdürmekte. Bugün de saat 10.00’dan itibaren bu saate kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren tarafı hükümet tarafı, işveren tarafı ve işçi tarafı olarak bir araya geldik. Uzun uzun tartışmalar ve görüşmeler yaptık. Asgari ücretin dışında çalışma hayatıyla ilgili görüşlerimizi sunduk. Dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak rakamda bir yere gelinmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Saat ve gün tam olarak belli değil ama her an, yarın veya bu hafta içerisinde bir sonuca gitmek için üçüncü bir defa komisyon olarak bir araya gelip görüşmelerimize devam edeceğiz. Nihai konuları o zaman sizlere tekrar aktaracağız“ ifadelerini kullandı.

“BİR KARARA VARDIKTAN SONRA AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANIMIZ YAPAR”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la bir araya geleceği toplantı hakkında da konuşan Ağar, “O toplantının içeriği de bildiğim kadarıyla yine asgari ücretle ilgili olacak. Nihayetinde TÜRK-İŞ Genel Başkanımız, Sayın Bakanımız ve işveren temsilcimiz bir araya gelerek elbette ki ücret konularını kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Dolayısıyla komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da tahminimce Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyorum” diye konuştu.

“DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMIYORUZ”

Rakamların bu hafta içinde belli olacağını da belirten Ağar, kamuoyunda asgari ücretin 500 dolar olacağına dair haberlere ilişkin Türk lirası üzerinden görüştüklerini belirterek, “Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre insanlarımızın alım gücünün bir nebze de artmasını istediğimizden dolayı; tabii asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücret, bir işçinin o ücretten aşağıda bir rakamda çalıştırılmayacağı anlamına gelir. Bu bir geçim ücreti değildir. Dolar üzerinden değil günün şartlarına göre rakamlar ne ise onun üzerine konuşulacak ve bunun üzerinden pazarlık yapılacak. Bundan önceki Bakanımız sayın Vedat Bilgin, 500 dolar rakamını telaffuz etti. O günlerin şartlarında bundan aşağı olmaması lazım demişti. Vedat Bey ile de elbette bunlar görüşüldü konuşuldu. Biz günün şartlarına göre insanların alım gücünün biraz daha artması için temmuz ayında başlayacak olan asgari ücret ara zammı görüşmelere devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLANTIDA HERHANGİ BİR RAKAM ORTAYA KONULMADI”

Asgari ücret görüşmeleri çerçevesinde henüz bir rakam konuşulmadığını da sözlerine ekleyen Ağar, “Henüz işveren tarafından veya hükümet tarafından henüz bir rakam ortaya konulmadı. Biz de bir rakam belirtmedik fakat genelde kafalarda bir rakam vardır. Şu anda netleşmediği için bu rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, siyasi iktidarın, işçi ve işveren taraflarının bir mutabakat oluşturmasını bekliyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa eğer geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi ortaya koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak asgari ücret komisyonu bu kararı alıyor. Bizim gönlümüz de elbette 3 tarafın da aynı düşünce içerisinde olmasından yana” dedi.