Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştiren komisyon, bugün ikinci kez toplandı.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bakanlıktaki ikinci toplantısına Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık yaptı. Toplantıda işçi heyetine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve kara yollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa süre içinde mutabakata varılarak sona ermesini temenni ediyoruz. Ama rakam şu an yok. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı yok, çünkü rakam ortada yok. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca gidilmesini temenni ediyoruz" dedi.