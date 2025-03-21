Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrederken, Trump tarifelerinin oluşturduğu riskler ve bölge ekonomilerinin bu yönde atacağı destekleyici adımlar ile makroekonomik veriler takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda 3,7 artış kaydetti. Ülkede çekirdek TÜFE ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.734 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 3.361 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 23.588 puanda bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.638 puanda işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 değer kazancıyla 76.861 puanda seyrediyor.