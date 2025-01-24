Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

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ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor.

Trump, dün video konferans ile katıldığı WEF'te, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, ABD'de üretim yapmayan şirketlerin ek vergiler ödemek zorunda kalacakları uyarısını yaptı. Ayrıca Trump, ABD'de üretim yaparlarsa kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğini belirtti.

Asya tarafı ise ABD piyasalarında izlenen alıcılı seyrin etkisiyle Japonya hariç pozitif görünümünü korurken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

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BoJ politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada ücretler artmaya devam ederken, temel enflasyonun yüzde 2'ye doğru kademeli olarak arttığı ifade edildi.

Yenin değer kaybı gibi nedenlerle ithalat fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,5 civarında olmasının muhtemel olduğu kaydedilen açıklamada, küresel finans ve sermaye piyasaları genel olarak istikrarlı seyrettiği ancak çeşitli belirsizlikler olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada Ocak Görünüm Raporu'nda sunulan görünümün gerçekleşmesi halinde, Bankanın politika faiz oranını artırmaya ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamaya devam edeceği aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda yaptığı basın toplantında, Japon ekonomisi zayıf hareketlerin görülmesine rağmen ılımlı bir toparlanma içinde olduğunu belirtti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI 51,1 oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 39.963 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.537 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 20.084 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.253 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 76.923 puan seviyesinde bulunuyor.