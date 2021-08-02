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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

02.08.2021 - 09:39 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Çin ve ABD arasında Hong Kong üzerinden devam eden gerilim ile artan vaka sayıları sonrası Japonya'nın bazı eyaletlerinde yeniden devreye alınan kapanmalar piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Öta yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 50,3'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı, Japonya'da ise 53,0'e yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artışla 3.462 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.219 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artarak 27.781 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 109,6 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 26.201 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 kazançla 52.925 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 7.491 puandan günü tamamladı.

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