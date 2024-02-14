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Asya borsalarında 'ABD enflasyonu' etkisi

ABD'de enflasyonun beklentilerden yüksek çıkması Tokyo öncülüğünde Asya borsalarını aşağı çekti.

14.02.2024 - 09:52 | | Foreks Haber
Asya borsalarında 'ABD enflasyonu' etkisi

Japonya hisse senetleri, beklenenden daha yüksek çıkan ABD enflasyon verilerinin Wall Street'i gece boyunca aşağı çekmesinin ardından Asya-Pasifik piyasalarındaki düşüşlere öncülük etti.

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Tokyo'da Nikkei 225 endeksi 34 yılın en yüksek seviyelerinden gerileyerek %0,80 düşerken, Topix %1,21 ile daha büyük bir kayıp yaşadı.

Nikkei dün yaklaşık %3'lük bir ralli yaparak 1990'dan bu yana ilk kez 38.000 seviyesini aşmıştı.

Singapur'da Strait Times endeksi yüzde 0,41, Ay Yılı tatilinden dönen Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,58 düştü.

UOB Kay Hian Hong Kong Ltd'den Steven Leung, "Piyasa, Ay Yeni Yılı'ndan sonra daha fazla tedbirin gelmesini bekliyor. Çinli yatırımcılar, hükümetin uzun vadeli beklentilerine güvenmek için daha fazla önlem alınmasını istemeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de tüketici fiyat endeksi 12 aylık bazda %3,1, aylık bazda ise %0,3 arttı. Ekonomistler TÜFE'nin ocak ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,9 artmasını bekliyordu.

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Volatil gıda ve enerji bileşenlerinin hariç tutulduğu çekirdek fiyatlar aylık bazda %0,4 ve bir önceki yıla göre %3,9 arttı. Çekirdek TÜFE'nin ocak ayında %0,3 ve bir önceki yıla göre %3,7 artması bekleniyordu.

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